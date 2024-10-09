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09:44, 9 октября 2024Россия

В российском регионе объявили режим ЧС из-за детонации взрывоопасных объектов

В Карачевском районе Брянской области ввели режим ЧС из-за детонации объектов

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

В Карачевском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за детонации взрывоопасных объектов. Об этом сообщили в управлении МЧС по приграничному региону, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что власти вводят режим ЧС муниципального характера. О том, что привело к детонации взрывоопасных объектов, информации не приводится.

В сети ранее появились кадры со звуками врзывов в Карачевском районе Брянской области. На видеозаписи слышны взрывы, а на линии горизонта видны яркие вспышки.

По данным Минобороны, в Брянской области в ночь на среду, 9 октября, сбили 24 дрона ВСУ. Всего над Россией средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 47 летательных аппаратов над Азовским морем, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Ростовской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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