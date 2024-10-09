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17:59, 9 октября 2024Россия

В Госдуме назвали условие разблокировки Discord

Депутат ГД Хинштейн: Discord может быть разблокирован при соблюдении законов РФ
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Госдуме допустили разблокировку мессенджера Discord. О том, как должна вести себя администрация площадки для возобновления доступа к площадке, рассказал депутат Александр Хинштейн в Telegram.

Доступ к Discord был ограничен в России 8 октября.

Несмотря на решение Роскомнадзора у мессенджера сохраняется шанс на разблокировку, написал депутат. Для этого администрация должна удались все противоречащие российскому законодательству материалы, пояснил он. «Работа Discord в России может быть возобновлена», — резюмировал Хинштейн.

В Роскомнадзоре ограничение доступа к Discord объяснили нарушениями требования законодательства. 9 октября депутат Госдумы Владислав Даванков попросил ведомство снять наложенные на мессенджер санкции, мотивировав это востребованность ресурса десятками миллионов россиян. «Он полезен для студентов и преподавателей, репетиторов в онлайн-школах», — подчеркнул он

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