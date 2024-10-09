В МЧС сообщили подробности о ситуации с горящей третьи сутки нефтебазой в Крыму

Глава МЧС Крыма Ожигин: на нефтебазе в Феодосии продолжается тушение пожара

На горящей третьи сутки нефтебазе в Феодосии продолжается тушение пожара. Эти и другие подробности сообщил глава управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин, его слова приводит Telegram-канала «Крым 24» в среду, 9 октября.

«Работы по ликвидации пожара продолжаются. Сил и средств достаточно. Угрозы населению в настоящий момент нет», — сказал начальник управления.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался в ночь на 7 октября. Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. О причинах ЧП пока не сообщается.

В сети опубликовали кадры с места пожара. В Феодосии из-за ЧП перекрыли две улицы, а работодателей призвали с пониманием относиться к опозданию сотрудников из-за временных ограничений.