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15:14, 9 октября 2024Россия

В МЧС сообщили подробности о ситуации с горящей третьи сутки нефтебазой в Крыму

Глава МЧС Крыма Ожигин: на нефтебазе в Феодосии продолжается тушение пожара

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На горящей третьи сутки нефтебазе в Феодосии продолжается тушение пожара. Эти и другие подробности сообщил глава управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин, его слова приводит Telegram-канала «Крым 24» в среду, 9 октября.

«Работы по ликвидации пожара продолжаются. Сил и средств достаточно. Угрозы населению в настоящий момент нет», — сказал начальник управления.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался в ночь на 7 октября. Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. О причинах ЧП пока не сообщается.

В сети опубликовали кадры с места пожара. В Феодосии из-за ЧП перекрыли две улицы, а работодателей призвали с пониманием относиться к опозданию сотрудников из-за временных ограничений.

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      Никита Абрамов
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