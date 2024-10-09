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18:26, 9 октября 2024Мир

В МИД России рассказали о проработке Западом вариантов по Украине

Захарова: Запад начал прорабатывать варианты решения конфликта на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

На Западе начали прорабатывать варианты решения конфликта на Украине, предлагая Киеву членство в Североатлантическом альянсе с целью не допустить краха режима украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД Росси Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что в обмен на членство в альянсе Украина могла бы отказаться от потерянных в ходе конфликта территорий. Мне просто интересно — а до этого западники об этом не задумывались? За всеми этими рассуждениями просматривается новая тенденция к обсуждению возможности предоставления Киеву в обозримой перспективе членства в НАТО», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, западные страны «скептически» относятся к потенциалу Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому они «начали прорабатывать» различные варианты решения конфликта, чтобы «избежать военного и политического краха» правительства во главе с Зеленским, в которое они «серьезно вложились».

4 октября Столтенберг заявил, что Украина может быть вынуждена отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий.

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      Дарья Устьянцева
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