В российском городе полиция с помощью беспилотника раскрыла кражу цветного металла

В Новосибирске полиция с помощью беспилотника раскрыла кражу цветного металла

В Новосибирске полиция с помощью беспилотника раскрыла кражу цветного металла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, беспилотник следил за грузовиком, который ехал через контрольно-пропускной пункт без досмотра. Дрон пролетел до пункта назначения машины. Тогда оперативники грузовик задержали. В кузове обнаружили замаскированные мешки, в которых лежало почти три тонны металла, их собирались сдать. Силовики установили, что таким же способом злоумышленники вывезли с завода больше 3,5 тонны лома. Ущерб составил более четырех миллионов рублей.

В отношении воров возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае полицейские изъяли более тонны лососевой икры.