Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:17, 9 октября 2024Силовые структуры

В российском городе полиция с помощью беспилотника раскрыла кражу цветного металла

В Новосибирске полиция с помощью беспилотника раскрыла кражу цветного металла

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Новосибирске полиция с помощью беспилотника раскрыла кражу цветного металла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, беспилотник следил за грузовиком, который ехал через контрольно-пропускной пункт без досмотра. Дрон пролетел до пункта назначения машины. Тогда оперативники грузовик задержали. В кузове обнаружили замаскированные мешки, в которых лежало почти три тонны металла, их собирались сдать. Силовики установили, что таким же способом злоумышленники вывезли с завода больше 3,5 тонны лома. Ущерб составил более четырех миллионов рублей.

В отношении воров возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае полицейские изъяли более тонны лососевой икры.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Российская школьница расправилась с двумя маленькими сестрами. Что известно о трагедии в Тольятти?

      Альпинистка из России впервые взошла на все высочайшие горы Земли

      Названы самые отпугивающие работодателей факторы на собеседовании

      Российскую школьницу после расправы над сестрами отправили на экспертизу

      Оксана Самойлова снялась в нижнем белье

      Россиянин скрыл в автомобильном двигателе 23 килограмма наркотиков и попался

      В МИД раскрыли отношение ООН к «мирному плану» Зеленского

      В МИД России высказались о включении Японии и Германии в состав СБ ООН

      Россиянин лишился 1,3 миллиона рублей из-за сна об СВО

      Потери российского бизнеса из-за сдерживания цен на яйца оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше