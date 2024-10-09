В российском регионе вырос уровень заболеваемости одной инфекцией

В Волгоградской области вырос уровень заболеваемости корью

В Волгограде и Волгоградской области вырос уровень заболеваемости корью. О ситуации с инфекцией сообщает издание V1.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, подъем заболеваемости начался еще в 2023 году, однако в 2024-м рост случаев заражений продолжился. Известно, что с начала года в российском регионе зафиксировали 223 случая заболеваний. Из них 15 процентов были завозными.

«Наибольшему риску заражения подвержены лица, не привитые против коревой инфекции и не болевшие корью ранее. Для предотвращения дальнейшего распространения необходимо своевременно получать прививки против кори», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российский технологический университет МИРЭА закрыли на карантин из-за заразного вируса. Тогда в пресс-службе отметили, что мероприятия отменят или перенесут в связи с обнаружением случая заболевания корью.