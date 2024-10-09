В Сумской области объявили эвакуацию детей

Минреинтеграции Украины: в Сумской области объявлена эвакуация детей

В Сумской области Украины объявили о принудительной эвакуации детей с их семьями. Об этом пишет Министерство реинтеграции Украины в своем Telegram-канале.

«Речь идет об обязательной эвакуации принудительно 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района)», — заявили в ведомстве.

О причинах эвакуации не сообщается.

Ранее российские военные сообщили о поражении склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. В результате него произошел масштабный взрыв с последующим пожаром.