Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:47, 9 октября 2024Бывший СССР

В Сумской области объявили эвакуацию детей

Минреинтеграции Украины: в Сумской области объявлена эвакуация детей

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Сумской области Украины объявили о принудительной эвакуации детей с их семьями. Об этом пишет Министерство реинтеграции Украины в своем Telegram-канале.

«Речь идет об обязательной эвакуации принудительно 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района)», — заявили в ведомстве.

О причинах эвакуации не сообщается.

Ранее российские военные сообщили о поражении склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. В результате него произошел масштабный взрыв с последующим пожаром.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне будут платить за электричество по-новому в 2025 году. Что изменится и сколько теперь будет стоить свет?

      Россиянам объяснили способ заражения смертельно опасным африканским вирусом

      Жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана задержали за служебный подлог и растрату

      Кети Топурия оценила свою фигуру после родов словами «не считаю, что прекрасно выгляжу»

      На Украине сообщили о взрывах в трех областях

      Летевший в Турцию самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

      Зеленский после отказа Байдена захотел показать свой «план победы» Шольцу

      Россия и Белоруссия договорились о развитии партнерства в сфере ВПК

      Шольц связал протесты в ГДР с современной Украиной

      В Киеве оценили перспективы Украины словами «Зеленскому кранты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше