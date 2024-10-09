В Верховной Раде обвинили Зеленского в феодальном принуждении

Депутат Рады Дубинский: план победы Зеленского похож на феодальное принуждение

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского похож на феодальное принуждение, так как не учитывает мнения украинцев о нем. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, украинские власти намерены сначала показать план всем союзникам Киева, после чего его доработают и представят гражданам страны. Он отметил, что единственный план победы, который может быть у Украины, — шаги к миру и выборам.

«Они сначала согласовывают набор хотелок и лозунгов с "союзниками", а затем то, что им согласуют, кинут украинцам с требованием выполнять. Так это тогда не называется план, а называется феодальное принуждение. Вот, мы придумали, а вы делайте», — написал депутат.

Ранее Александр Дубинский заявил, что средний срок жизни бойца ВСУ на линии боевого столкновения составляет около трех месяцев. При этом он отметил, что один месяц из них солдат находится в учебной части.