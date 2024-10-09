В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность проверять изображения в интернете

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с проверкой изображений. Об этом говорится в сообщении на портале WABetaInfo.

По данным портала, пользователи смогут искать проверять на подлинность изображения, присланные им в мессенджере. Для этого необходимо открыть картинку и перейти в меню в верхнем правом углу, обозначенном тремя точками и выбрать функцию «Поиск в сети». С ее помощью можно будет найти изображения, используя инструменты Google.

Разработчики отмечают, что таким образом пользователи смогу распознавать обман и понять, что их пытаются ввести в заблуждение с помощью изображений. «Это дополнительный уровень защиты гарантирует, что медиа, которыми обмениваются собеседники, не попадают в публичный доступ, а конфиденциальность пользователя сохраняется», — отмечает WABetaInfo.

Ранее стало известно, что в мессенджере появится еще одна новая возможность. Сообщается, что пользователи смогут создавать ссылки на звонки из интерфейса чата.