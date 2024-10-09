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17:24, 9 октября 2024Моя страна

В жилых домах одного российского города появились спам-урны

В Иваново в жилых домах появились спам-урны

Кадр: ivanovonews.ru

В Иваново в жилых домах появились спам-урны. Об этом сообщает городской портал IvanovoNews.

Организаторы российского проекта «Экогород» придумали способ утилизации рекламных листовок. Теперь местные жители пользуются специальными ящиками для ненужной макулатуры, которые установлены в подъезде дома.

Организатор проекта Никита Емелин рассказал, что все собранные листовки отдаются на переработку, но с одним условием. «Для того чтобы мы передали ненужный спам на переработку, нам нужно накопить 300 килограммов. Это достаточно большой объем, даже с учетом количества установленных урн. Поэтому мы сейчас копим все в гараже и дальше передаем на переработку», — объяснил он.

В настоящий момент не во всех жилых домах установлены такие урны. Специалисты «Экогорода» разработали карту, на которой отмечены места для сбора рекламной макулатуры.

Ранее сообщалось, что в Иваново собрали самую большую в мире когтеточку в преддверии Дня кошек.

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      Мария Винар
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