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20:38, 9 октября 2024Ценности

Виктория Боня снялась в купальнике после похода в горы

Телеведущая Виктория Боня снялась в купальнике на Мальдивах после похода в горы

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась в откровенном виде после похода в горы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость поделилась снимками с отдыха на Мальдивах. Так, на размещенных кадрах Боня предстала в слитном купальнике розово-белого цвета, оформленном глубоким декольте, вырезами на животе и спине. Кроме того, она надела белую бейсболку и распустила волосы.

«У меня есть 10 дней отдыха, а потом снова в горы», — подписала телезвезда пост, который набрал 20,5 тысяч лайков.

В сентябре Виктория Боня показала крупным планом обгоревшее во время подъема на гору лицо с герпесом на губах.

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      Карина Черных
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