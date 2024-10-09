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16:45, 9 октября 2024Из жизни

Владелец дорогого автомобиля едва не оставил водителя без денег из-за запаха

В Южной Корее водителю отказались платить из-за его запаха

Фото: Unsplash

В Южной Корее водитель едва не остался без денег, потому что владельцу дорогого автомобиля не понравился его запах. Об этом сообщает The Korea Times.

Очевидец стычки водителя и владельца Mercedes снял происходящее на видео и опубликовал его в социальных сетях. На нем богатый мужчина кричит другому: «Почему я должен платить 25 тысяч вон (1800 рублей — прим. «Ленты.ру») тому, кому не хватает элементарных приличий?»

Владелец Mercedes утверждал, что от водителя исходит неприятный запах. На кадрах видно, что шофер, слушая ругань, принюхивался к своей одежде и не переставал извиняться. Тем временем разъяренный мужчина позвонил в компанию, в которой работает водитель, и стал спрашивать, почему они нанимают бездомных. «От моей машины воняет этим человеком», — подчеркнул он и отказался платить за услугу.

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Неравнодушный прохожий остановился у кричащего мужчины и заплатил водителю вместо него. Он надеется, что оскорбленный мужчина получит заслуженные извинения.

Ранее сообщалось, что в США девушка из Колумбии, работавшая няней у состоятельного бизнесмена, отсудила у него 2,8 миллиона долларов за подглядывание с помощью скрытой камеры. У него обнаружили сотни записей, на которых она была «обнажена, раздевалась или одевалась».

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      Юлия Юткина
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