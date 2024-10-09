Воздушная цель уничтожена в небе над российским регионом

Голубев: в Ростовской области ПВО сбила воздушную цель, пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушную цель в небе над Ростовской областью. По предварительной информации, это мог быть беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Василий Голубев.

Инцидент произошел около полуночи недалеко от Новошахтинска. «Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Голубев.

Еще шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 9 октября были ликвидированы над территорией Брянской области.

Ранее сообщалось, что Украина выпустила по Курской области ракету и беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Обе цели были сбиты силами ПВО на подлете к региону.