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03:47, 9 октября 2024Россия

Воздушная цель уничтожена в небе над российским регионом

Голубев: в Ростовской области ПВО сбила воздушную цель, пострадавших нет

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушную цель в небе над Ростовской областью. По предварительной информации, это мог быть беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Василий Голубев.

Инцидент произошел около полуночи недалеко от Новошахтинска. «Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Голубев.

Еще шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 9 октября были ликвидированы над территорией Брянской области.

Ранее сообщалось, что Украина выпустила по Курской области ракету и беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Обе цели были сбиты силами ПВО на подлете к региону.

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      Александра Синицына
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