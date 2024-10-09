За полярным кругом поймана уникальная белая щука

Житель Югры выловил редчайшую щуку-альбиноса

Житель Ханты-Мансийского автономного округа выловил редчайшую белую щуку. Об этом сообщает сайт 86.RU.

Рыболов поймал крупного альбиноса за полярным кругом. У уникальной рыбы белое тело и светло-персиковые плавники. Необычный окрас обусловлен генетической мутацией. Фотографией улова мужчина поделился в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» во «ВКонтакте».

Такие особи в природе почти не выживают. Они выделяются, их видят хищники, с ними не хотят дружить сородичи. Альбинизм — это мутация Евгений Ларин старший научный сотрудник природного парка «Кондинские озера»

Ранее под Новосибирском рыбаку поймали щуку с женским золотым кольцом в желудке. Изделие из драгоценного металла было сломано, но на нем осталось печать 583-й пробы.