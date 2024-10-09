За полярным кругом поймана уникальная белая щука

Житель Ханты-Мансийского автономного округа выловил редчайшую белую щуку. Об этом сообщает сайт 86.RU.
Рыболов поймал крупного альбиноса за полярным кругом. У уникальной рыбы белое тело и светло-персиковые плавники. Необычный окрас обусловлен генетической мутацией. Фотографией улова мужчина поделился в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» во «ВКонтакте».
Такие особи в природе почти не выживают. Они выделяются, их видят хищники, с ними не хотят дружить сородичи. Альбинизм — это мутация
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