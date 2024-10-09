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06:46, 9 октября 2024Мир

Захарова призвала США разобраться с насиловавшей детей группировкой вурдалаков

Захарова: США должны разобраться с насиловавшей детей «группировкой вурдалаков»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT призвала США оторваться от мировых проблем и разобраться с насиловавшей детей «группировкой вурдалаков».

Так она прокомментировала скандал с музыкантом и продюсером Шоном Комбсом, известным под псевдонимом P.Diddy. «Каждое мероприятие, которое проводил этот самый P. Diddy, всё это якобы селебрити-окружение, предполагало обслуживание его сотнями-тысячами людей», — сказала она. По ее словам, это произошло в стране, «напичканной камерами, у которой слежение через онлайн-возможности идет в круглосуточном режиме».

Ранее стало известно, что Комбс, которого обвиняют в организации секс-вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях, объявил голодовку, так как боится быть отравленным в тюрьме. Среди статей, которые ему вменяются, торговля людьми и насильственные действия сексуального характера.

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      Марина Совина
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