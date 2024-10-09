Постпредство при ОЗХО: Запад игнорирует применение Украиной химоружия против РФ

Запад полностью игнорирует факты применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ против российских военных. Об этом рассказал российский посол в Нидерландах, постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, пишет ТАСС.

По его словам, обстановка вокруг применения химического оружия в зоне специальной военной операции (СВО) является одной из иллюстраций политизации США и их союзниками работы ОЗХО. Как уточнил дипломат, западные страны называют данные о преступлениях Киева дезинформацией.

«Они полностью игнорируют факты, свидетельствующие о том, что киевский режим грубейшим образом нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ систематически применяют ядовитые химикаты против Вооруженных сил (ВС) России и мирных жителей.