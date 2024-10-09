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19:39, 9 октября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал первый пункт своего «плана победы»

Зеленский: первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первый пункт своего «плана победы». По его словам, им является приглашение Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру», — заявил Зеленский в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии.

Украинский лидер ранее сообщал, что работа над «формулой мира» для завершения конфликта ведется Киевом с июля. Завершить ее планируется в ноябре.

Зеленский также заявил, что рассчитывает на завершение конфликта на Украине в 2025 году. Он подчеркнул, что до конца текущего года у Киева есть шанс «продвинуться к миру и прочной стабильности».

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      Екатерина Грищенко
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