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17:37, 9 октября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о работе над «формулой мира» для завершения конфликта на Украине

Зеленский: Киев с июля работает над «формулой мира», в ноябре она будет готова

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Киев работает над «формулой мира» с июля. Завершить ее составление планируется в ноябре, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии.

«С июля мы работаем над "формулой мира". И в ноябре все уже будет готово. Со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны», — уточнил украинский лидер.

9 октября Зеленский прибыл в Хорватию. Он провел встречу с премьер-министром республики Андреем Пленковичем. В ее ходе стороны подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между странами.

Ранее стало известно, что Зеленский отменил второй «саммит мира» по Украине, который был запланирован на ноябрь. Об этом заявила советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная.

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      Екатерина Грищенко
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