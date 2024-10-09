Зеленский рассказал о работе над «формулой мира» для завершения конфликта на Украине

Зеленский: Киев с июля работает над «формулой мира», в ноябре она будет готова

Киев работает над «формулой мира» с июля. Завершить ее составление планируется в ноябре, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии.

«С июля мы работаем над "формулой мира". И в ноябре все уже будет готово. Со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны», — уточнил украинский лидер.

9 октября Зеленский прибыл в Хорватию. Он провел встречу с премьер-министром республики Андреем Пленковичем. В ее ходе стороны подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между странами.

Ранее стало известно, что Зеленский отменил второй «саммит мира» по Украине, который был запланирован на ноябрь. Об этом заявила советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная.