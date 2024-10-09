Женщинам назвали лучшую кашу для продления молодости

Диетолог Садыков назвал перловую кашу лучшей для продления женской молодости

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков назвал женщинам лучшую кашу для продления молодости. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

Лучшей кашей для продления женской молодости является перловая, считает Садыков. По его словам, эта крупа содержит аминокислоту лизин, которая нужна для синтеза коллагена — белка, составляющего основу соединительной ткани организма. Врач объяснил, что увеличение выработки коллагена улучшает внешний вид кожи, делает ее эластичной и сокращает образование морщин.

При этом врач уточнил, что сама по себе перловка не является непосредственным источником коллагена. «Но эта каша способствует общему здоровью организма, что также косвенно может влиять на продукцию коллагена», — рассказал он.

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