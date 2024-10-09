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20:29, 9 октября 2024Забота о себе

Женщинам назвали лучшую кашу для продления молодости

Диетолог Садыков назвал перловую кашу лучшей для продления женской молодости

Фото: CityMama --Stefania Pomponi Butler / Wikimedia

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков назвал женщинам лучшую кашу для продления молодости. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

Лучшей кашей для продления женской молодости является перловая, считает Садыков. По его словам, эта крупа содержит аминокислоту лизин, которая нужна для синтеза коллагена — белка, составляющего основу соединительной ткани организма. Врач объяснил, что увеличение выработки коллагена улучшает внешний вид кожи, делает ее эластичной и сокращает образование морщин.

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При этом врач уточнил, что сама по себе перловка не является непосредственным источником коллагена. «Но эта каша способствует общему здоровью организма, что также косвенно может влиять на продукцию коллагена», — рассказал он.

Ранее диетолог Тим Спектор рассказал, что настроение и психическое здоровье напрямую зависят от состояния кишечника, и назвал идеальное для ЖКТ питание. Лучшими он назвал средиземноморскую диету, а также диету, богатую пробиотиками.

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      Наталья Обрядина
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