Журналист Foreign Policy Катерджи заявил, что побывал в Судже в сентябре

Журналист Оз Катерджи, работающий с американским журналом Foreign Policy, незаконно побывал в Курской области. О своем визите он рассказал в материале издания.

По словам журналиста, он посетил Суджу вместе с американской организацией, отправляющей Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотники и другое оборудование. Катерджи заявил, что члены организации не были вооружены.

Ранее стало известно, что Курскую область незаконно посетил британский журналист Джеймс Раштон. В материале, который опубликовала газета The Telegraph, он рассказал, что в регион его и других иностранных сотрудников прессы привезли украинские военнослужащие.

В сентябре в российский регион незаконно приехала журналистка французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент. В сюжете одна из жителей Курской области заявила о восторге от президента России Владимира Путина.