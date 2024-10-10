Гладков сообщил о повреждении 70 вышек сотовой связи в Белгородской области

Гладков: 70 вышек сотовой связи повреждены в Белгородской области из-за атак ВСУ

Украинские войска повредили 70 вышек сотовой связи, нанося удары по Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас у нас повреждены в результате обстрелов 70 вышек сотовой связи. Девять за последние две недели восстановили», — подчеркнул глава региона. По данным губернатора, специалисты проверили состояние проводной связи в приграничных районах после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Увидели, что в 24 населенных пунктах <…> есть порывы. Постараемся быстро восстановить их», — подчеркнул он.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, пострадали два человека. В городе Шебекино беспилотник спикировал на автомобиль «Газель».