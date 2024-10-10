Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:14, 10 октября 2024Россия

Гладков сообщил о повреждении 70 вышек сотовой связи в Белгородской области

Гладков: 70 вышек сотовой связи повреждены в Белгородской области из-за атак ВСУ

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Украинские войска повредили 70 вышек сотовой связи, нанося удары по Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас у нас повреждены в результате обстрелов 70 вышек сотовой связи. Девять за последние две недели восстановили», — подчеркнул глава региона. По данным губернатора, специалисты проверили состояние проводной связи в приграничных районах после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Увидели, что в 24 населенных пунктах <…> есть порывы. Постараемся быстро восстановить их», — подчеркнул он.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, пострадали два человека. В городе Шебекино беспилотник спикировал на автомобиль «Газель».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стивен Сигал посетил пленных членов «Азова» в Донбассе

      20-летняя дочь Моники Беллуччи обнажила часть груди на фото

      Стало известно о жертве пожара в «доме-корабле» в Москве

      Гладков сообщил о повреждении 70 вышек сотовой связи в Белгородской области

      Российские следователи допросили в Израиле обвиняемого в расправе над Тальковым Шляфмана

      Секс-эксперт назвала способы достижения ярких оргазмов

      Российские компании стали активно переманивать друг у друга работников

      Российские военные за ночь сбили 10 беспилотников в Ростовской области

      Китай стал лидером по действующим патентам на изобретения

      ВСУ вырыли окопы от российских позиций в свой тыл

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше