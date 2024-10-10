Алаудинов заявил о сдаче в плен бойцов элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем Telegram-канале рассказал, что большое количество бойцов из элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен российским военным в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР).

«Четвертая бригада третьей общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа "Ахмат" во главе с Шустрым непосредственно сделали огромный объем работы — уничтожено очень много противника, много пленных», — заявил он, уточнив, что сдавшиеся солдаты были из элитных вражеских подразделений.

По его словам, российские войска уже присутствуют в Часовом Яре, находясь глубоко в тылу ВСУ и создавая им большие проблемы.

Ранее полковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские Воздушно-космические силы уничтожили технику ВСУ в лесу, расположенном в Шевченковском районе Харькова. Он уточнил, что украинский пункт временной дислокации был обнаружен благодаря доразведке.