Российская нефтяная компания не поверила в отсутствие проблем с дизтопливом

«Ъ»: «Газпром нефть» начала требовать от покупателей раскрывать цепочку поставок

На фоне беспокойства по поводу роста биржевых цен на дизтопливо до уровня, который остановит компенсации нефтяникам в рамках демпферного механизма, «Газпром нефть» потребовала от покупателей своего горючего на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) раскрытия информации о всей цепочке поставок до конечного получателя. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Власти не видят роста серого экспорта, то есть поставок за рубеж топлива, предназначенного для внутреннего рынка, но компания, по всей видимости, не до конца верит в отсутствие проблемы и решила бороться с нею своими силами.

В обращении к покупателям «Газпром нефть» хочет до 11:00 14 октября получить все данные по сделкам с бензином и дизельным топливом с 3 июня по 30 сентября, отгруженным на станцию «Омск-Восточный» с Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В противном случае поставщик пригрозил отказаться от выполнения договора на поставку, потребовать возмещения убытков и уплаты неустойки в размере 50 процентов от суммы договора.

Источник на топливном рынке утверждает, что покупатели не смогут выполнить требования производителя хотя бы из-за коммерческой тайны. Хотя в случае запроса биржи или Федеральной антимонопольной службы (ФАС) реакция была бы другой.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов предположил, что «Газпром нефть» опасается вымывания с рынка зимнего дизельного топлива, по которому в середине осени складывается наиболее сложная ситуация. По мнению эксперта, серый экспорт действительно может повлиять на цены, но оценить величину этого эффекта довольно сложно.

Накануне вице-премьер Александр Новак признал, что нефтяники просили правительство ограничить возможность экспорта дизельного топлива для компаний, которые не занимаются его производством. В то же время чиновник заметил, что не видит необходимости в таких шагах, хотя существует ряд правовых неопределенностей, над которыми надо поработать.

Оценить производство бензина и дизельного топлива в России в настоящее время нельзя, потому что Росстат закрыл соответствующую статистику. Ведомство объяснило такое решение желанием предотвратить спекуляции.