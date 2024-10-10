Европарламент опубликовал петицию за открытие границы Финляндии с Россией

ЕП опубликовал петицию русскоязычного общества в Финляндии за открытие границы

Общество русскоязычных жителей Финляндии (Aleksanterinliitto) разместило петицию за открытие границы с Россией. Петиция опубликована на сайте Европарламента (ЕП).

Согласно документу, решение Хельсинки закрыть границу оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи с Россией, поскольку законным резидентам Финляндии стало трудно туда ездить. Петицию подписали уже более 100 человек.

«После пяти месяцев модерации наша петиция в Европарламент наконец одобрена и опубликована», — отмечается в Telegram-канале общества.

Ранее представители Aleksanterinliitto потребовали от властей назвать точные критерии для открытия границы с Россией. Соответствующий документ был направлен в МВД, правительство и парламент страны. Авторы инициативы также призвали предоставить план подготовки государственных структур к практическому применению закона о выдворении.