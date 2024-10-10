Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:08, 10 октября 2024Мир

Европарламент опубликовал петицию за открытие границы Финляндии с Россией

ЕП опубликовал петицию русскоязычного общества в Финляндии за открытие границы

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Общество русскоязычных жителей Финляндии (Aleksanterinliitto) разместило петицию за открытие границы с Россией. Петиция опубликована на сайте Европарламента (ЕП).

Согласно документу, решение Хельсинки закрыть границу оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи с Россией, поскольку законным резидентам Финляндии стало трудно туда ездить. Петицию подписали уже более 100 человек.

«После пяти месяцев модерации наша петиция в Европарламент наконец одобрена и опубликована», — отмечается в Telegram-канале общества.

Ранее представители Aleksanterinliitto потребовали от властей назвать точные критерии для открытия границы с Россией. Соответствующий документ был направлен в МВД, правительство и парламент страны. Авторы инициативы также призвали предоставить план подготовки государственных структур к практическому применению закона о выдворении.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Больше тысячи человек эвакуировали после налета ВСУ в Адыгее. Военный аэродром атаковали американскими дронами

      Любящий обниматься эму сбежал из заповедника и захлебнулся

      Кремль ответил на вопрос о квадроберах

      Правительство упростило получение справки об участии в СВО

      В Латвии заявили о задержании служившего в Российской армии гражданина

      В Петербурге самой дефицитной профессией стал дворник

      Очередная попытка эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов провалилась

      В зоне СВО испытали российский народный «Трибунал»

      Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьером Великобритании

      Верховная Рада исключила защищавшего УПЦ депутата из правоохранительного комитета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше