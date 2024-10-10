Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Бельгия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 3-й тур
Англия
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 2. 3-й тур
Венесуэла
Завтра
00:00 (Мск)
Аргентина
ЧМ-2026 — Южная Америка|Южная Америка. 9-й тур
15:05, 10 октября 2024Спорт

Футболист-чемпион рассказал о борьбе с депрессией

Футболист сборной Испании Альваро Мората рассказал о борьбе с депрессией
Альваро Мората

Альваро Мората. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Нападающий сборной Испании и итальянского «Милана» Альваро Мората рассказал о борьбе с депрессией. Его слова приводит Marca.

«Мне было очень плохо. Я думал, что не смогу снова надеть бутсы и выйти на поле», — заявил футболист. Он вспомнил, что не мог зашнуровать кроссовки, тренироваться и планировал завершить карьеру.

Мората — двукратный чемпион Европы среди молодежных команд (2011, 2013). Также на его счету победа на чемпионате Европы 2024 года.

Ранее бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Иньеста рассказал о депрессии. Футболист признался, что пережил болезнь в 2009 году.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

      Премьер Грузии назвал полной катастрофой ситуацию на Украине

      Русская девушка Джонни Деппа ответила на вопрос о визите актера в Россию

      Гигантский арбуз удивил россиян

      Жители российского города пожаловались на текущий по улице кипяток и плесень

      Власти Молдавии захотели обеспечить порядок на выборах президента при помощи миротворцев

      В Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ

      Курский губернатор обратился к жителям на фоне работы ПВО

      Замглавы Агентства по страхованию вкладов арестовали после допроса

      Сальдо рассказал о работе подполья в Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше