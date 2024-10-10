Кабмин Украины сообщил о подключении всех энергоблоков АЭС после ремонта

На Украине подключили к энергосистеме все блоки АЭС после ремонта

Все находившиеся на плановом ремонте девять энергоблоков атомных электростанций (АЭС) были подключены к энергосистеме. Об этом сообщил украинский кабинет министров, передает ТАСС.

«Вчера „Энергоатом“ вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из АЭС», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что таким образом была завершена ремонтная кампания и подготовка к работе АЭС в зимний период.

Ранее стало известно, что после сообщений о коррупции поставщика «Энергоатом» отказался от ремонта Хмельницкой атомной электростанции и расторг соответствующий договор, а в компании проведут внутреннее расследование.