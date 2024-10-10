Кандидат в президенты Польши Менцен: Киев должен смириться с утратой территорий

Украина должна смириться с территориальными потерями для завершения конфликта с Россией. К этому Киев призвал кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Менцен в интервью радиостанции Radio Zet.

«В интересах Польши существование суверенной Украины. Урегулирование этого конфликта увеличивает вероятность сохранения суверенной Украины. В настоящее время украинцы уступают, и чем дольше этот конфликт длится, тем в худшей ситуации окажется Украина», — сказал политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приема Украины в альянс в обмен на отказ от территорий. По ее словам, Запад отныне допускает потерю Украиной и без того утраченных ею территорий в расчете все же втянуть страну в Североатлантический альянс.