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19:48, 10 октября 2024Из жизни

Кейт Миддлтон впервые поучаствовала в официальном мероприятии после окончания химиотерапии

Кейт Миддлтон появилась на официальном мероприятии впервые после химиотерапии

Фото: Danny Lawson / WPA Pool / Getty Images

Кейт Миддлтон приехала в британский город Саутпорт, чтобы встретиться с пострадавшими в результате июльской резни. Об этом сообщает BBC News.

Миддлтон появилась в Саутпорте вместе с мужем — наследником британского престола принцем Уильямом. Она впервые поучаствовала в официальном мероприятии после окончания химиотерапии.

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Кейт и Уильям встретились с родителями девочек, которые стали жертвами нападения на танцевальную студию, а также с учительницей танцев, которая при этом присутствовала, и сотрудниками экстренных служб, первыми прибывшими на место происшествия.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате нападения не стало трех детей в возрасте от 6 до 9 лет. Националисты обвинили в трагедии мигрантов и устроили массовые беспорядки. Позднее полиция опровергла слухи, что преступник — мусульманин.

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      Олег Парамонов
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