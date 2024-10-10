Киевский суд арестовал депутата по подозрению в коррупции

На Украине арестовали депутата Хмельницкого горсовета по подозрению в коррупции

Киевский суд арестовал на два месяца депутата Хмельницкого городского совета Светлану Баранскую, которую подозревают в коррупции, передает издание «Общественное».

«Суд Киева на два месяца отправил под стражу депутата Хмельницкого горсовета Светлану Баранскую с возможностью залога размером более 50 миллионов гривен», — сообщает издание.

Как отмечает «Общественное», накануне Государственное бюро расследований (ГРБ) Украины обнаружило у Баранской 1,5 миллиона долларов на месте работы и в банковских ячейках.

Ранее сотрудники задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады, который самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом через соцсети 21 сентября. Предварительно также установлено, что в начале сентября военный был направлен в госпиталь для медосмотра, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился.