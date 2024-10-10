Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:35, 10 октября 2024Бывший СССР

Киевский суд арестовал депутата по подозрению в коррупции

На Украине арестовали депутата Хмельницкого горсовета по подозрению в коррупции

Фото: Dgho / Wikimedia

Киевский суд арестовал на два месяца депутата Хмельницкого городского совета Светлану Баранскую, которую подозревают в коррупции, передает издание «Общественное».

«Суд Киева на два месяца отправил под стражу депутата Хмельницкого горсовета Светлану Баранскую с возможностью залога размером более 50 миллионов гривен», — сообщает издание.

Как отмечает «Общественное», накануне Государственное бюро расследований (ГРБ) Украины обнаружило у Баранской 1,5 миллиона долларов на месте работы и в банковских ячейках.

Ранее сотрудники задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады, который самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом через соцсети 21 сентября. Предварительно также установлено, что в начале сентября военный был направлен в госпиталь для медосмотра, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в Лисичанске

      В ООН раскрыли методы пыток Израиля и палестинских боевиков

      Карди Би похвасталась коллекцией сумок на 194 миллиона рублей

      Стало известно об ударе по контейнеровозу в порту Одессы

      На Западе назвали условие эскалации со стороны НАТО в конфликте на Украине

      В Донецке вблизи образовательной организации сбили дрон ВСУ

      Российская пенсионерка поверила «силовикам» и осталась без дома

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      Минобороны показало уничтожение французской артиллерийской установки ВСУ под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше