Крупнейший производитель мебели заявил о падении выручки

FT: выручка IKEA упала впервые с 2020 года

Крупнейший производитель мебели, компания IKEA, впервые с 2020 года столкнулась с падением выручки. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По его данным, выручка IKEA упала на 5,3 процента до 45 миллиардов евро за год по состоянию на конец августа. Впрочем, руководители компании заявили, что им удалось продать больше товаров за счет снижения цен в среднем на десять процентов.

Генеральный директор IKEA Йеспер Бродин объяснил это тем, что в 2024 году ставка была сделана на доступность. По его словам, для этой компании «праздником является не рост цен, а возможность снизить цены, чтобы стать более доступными для людей».

Отмечается, что IKEA сильно подняла цены во время пандемии коронавируса, когда резко возросли расходы на транспорт и сырье. Тогда же из-за того, что люди стали больше времени проводить дома, существенно выросли их расходы на мебель. Однако в 2023 году тенденция изменилась, навредив данному рынку.

IKEA заявила о полном уходе из России летом 2022 года. Тогда же компания решила продать четыре российских завода.

При этом в феврале 2024 года этот шведский производитель мебели и товаров для дома решил сохранить возможность оперативного возвращения на российский рынок. Компания продлила срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года.