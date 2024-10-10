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11:04, 10 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о подводных камнях покупки жилья в лизинг

Экономист Савчина: при лизинге жилья его цена будет ежегодно индексироваться

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

На фоне повышения ключевой ставки и ужесточения ипотеки россияне все чаще обращаются к альтернативным способам покупки жилья, к примеру, лизингу. Какие подводные камни скрывает этот вид сделок, «Прайму» перечислила кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина.

Главным недостатком лизинга недвижимости остаются процентные ставки. В этом они сильно уступают ипотечным. «Если банки привлекают источники финансирования с финансового рынка, от физических и юридических лиц, то лизинговые компании получают деньги от банков», — пояснила экономист.

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Кроме того, на выплату лизинга дается меньший срок — в большинстве своем 5-7 лет — поэтому размер платежей для многих граждан представляется неподъемным. Также, как напоминает Савчина, договор лизинга подразумевает ежегодную индексацию стоимости объекта. Исключить переплату можно, если зафиксировать цену в документе или четко прописать предельный коэффициент ее повышения.

Очевидным недостатком такого рода сделок является зависимость от финансового состояния лизингодателя, ведь до момента полной выплаты стоимости недвижимость остается оформленным на него. Если компания обанкротится, то покупатель может и вовсе лишиться квартиры.

Ранее россиян предупредили о подвохах при аренде жилья с последующим выкупом. Как отмечают специалисты, такой договор составляется каждым продавцом индивидуально, поэтому его условия не всегда прозрачны и могут ограничить право нанимателя на выкуп либо предусматривать дополнительные комиссии.

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      Виктория Клабукова
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