Мантия российских судей восхитила иракцев

РАПСИ: иракские судьи восхитились мантией российских коллег и женщинами-судьями

Московский городской суд посетила делегация Высшего судебного совета Республики Ирак. Об этом сообщает РАПСИ.

В ходе встречи глава Мосгорсуда Михаил Птицын показал гостям цифровые сервисы, которые упрощают гражданам доступ к правосудию. В частности, систему, позволяющую подать иски в суды через через «Госуслуги» и офисы «Мои документы».

Но большее впечатление на иракцев произвела мантия и униформа российских судей. «Позвольте мне выразить искреннее восхищение. Я был во многих судах по всему миру, но есть деталь, о которой я хотел бы сказать отдельно. Это униформа судей, и мы будем принимать аналогичное решение. Это очень красивая и важная символика», — заявил руководитель иракской делегации Фаик Зейдан.

Он также удивился большому количеству женщин-судей. В Ираке такая тенденция только стала зарождаться.

9 октября сообщалось, что работу официальных сайтов российских судов, почтовых ящиков судов общей юрисдикции и доступ к сервису ГАС «Правосудие» восстановят не раньше 18 октября.