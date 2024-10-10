Миллер назвал нового влиятельного игрока на газовом рынке Европы

Глава «Газпрома» Миллер: спекулянты стали влиятельным игроком на рынке газа ЕС

Спекулятивный капитал в лице различных инвестиционных фондов стал новым влиятельным игроком на европейском газовом рынке. Об этом заявил глава российского энергохолдинга «Газпром» Алексей Миллер, его слова приводит РБК.

Миллер добавил, что за последнее время на газовом рынке Евросоюза (ЕС) появились новые правила игры и торговые алгоритмы. Местные инвестфонды держат отдельных позициях объемы в масштабе 25 миллиардов кубометров топлива. Это составляет примерно четверть от всего объема закаченного в европейских подземные хранилища газа (ПХГ).

При этом вышеуказанные инвестфонды не являются конечными потребителями топлива, они стремятся выгодно перепродать топливо. На этом фоне на европейском газовом рынке наблюдается высокая волатильность. «Спекулятивные игроки оказывают очень-очень сильное влияние на формирование биржевых цен на газ», — резюмировал Миллер в ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме.

Ранее Миллер назвал сложившуюся ситуацию на европейском энергетическом рынке плохой. Глава «Газпрома» упрекнул его участников за целенаправленное разрушение спроса на газ. Подобную стратегию он счел «энергетическим самоубийством». Резкое же сокращение поставок российского топлива он назвал пагубным для европейской экономики. Миллер напомнил, что за полтора года объемы промышленного производства в регионе упали до минимума с 2014-го, а себестоимость выпуска продукции в некоторых отраслях поднялась на 25 процентов.