На Украине начали подозревать завод «Артем» в растрате восьми миллионов долларов

«Страна.ua»: завод «Артем» подозревают в растрате 8,3 миллиона долларов

Киевский оборонный завод «Артем», периодически подвергающийся ракетным атакам, подозревают в растрате 8,3 миллионов долларов при производстве снарядов. Об этом сообщает издание «Страна.ua»

По версии следствия, в 2017 году зарубежный предприниматель договорился с украинскими чиновниками, в том числе с замминистра, чтобы они обеспечили американской компании с контракт на закупку оборудования для изготовления корпусов 152/155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Компания получила авансом половину стоимости контракта, 8,3 миллиона долларов, после чего сразу вывела их на счета других компаний и деньги были потрачены, а Украина не получила снарядов. Прокуратура сообщает, что скоро дело будет рассматриваться в суде по сути.

Ранее на Украине в трети деклараций чиновников нашли «ошибки» на 44 миллиона долларов. Привлекались ли госслужащие к ответственности за предоставление ложной отчетности, не сообщается.

