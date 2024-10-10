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16:58, 10 октября 2024Бывший СССР

На Украине «план победы» Зеленского назвали неясным

Депутат Рады Гончаренко назвал «план победы» Зеленского неясным

Фото: Mina Kim / Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского неясен из-за нерешенного вопроса о членстве страны в НАТО. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью британскому изданию Inews.

По словам парламентария, документ не гарантирует полной уверенности в том, что Украина получит приглашение в НАТО. «Пока план Зеленского очень неясен», — заявил Гончаренко.

Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на украинских политиков написала о том, что на Украине растет разочарование в «плане победы» Владимира Зеленского.

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      Сергей Болиев
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