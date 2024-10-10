Депутат Рады Безуглая подтвердила потерю Patriot в Днепропетровской области

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая подтвердила потерю зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Еще один поврежденный "Patriot", и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности», — написала Безуглая.

В потере ЗРК нардеп обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, устарел в качестве полководца и только ухудшил положение в армии.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения Patriot с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области.