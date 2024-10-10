На Украине заявили о кризисе у ВСУ на нескольких направлениях

Экс-полковник СБУ Стариков заявил о кризисе у ВСУ на пяти направлениях

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается кризис на пяти направлениях, что может привести к прорыву фронта. Об этом заявил полковник Службы безопасности страны (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает ТАСС.

«Сначала [у ВСУ] был кризис на одном направлении, через месяц — на двух, а сейчас — на пяти направлениях. Еще непонятно, где главный удар», — сказал он. Речь идет о южном, купянском, угледарском и кураховском направлениях, уточнил полковник СБУ в отставке.

Стариков подчеркнул, что Киев проигрывает Москве в плановом порядке. По его оценке, у ВСУ будут сильно накапливаться проблемы. Он также считает, что российские войска активно ищут возможности для прорыва фронта и взятия украинских сил в окружение.

Ранее Стариков заявил, что западные страны смеются над стремлением Украины перехватить инициативу в конфликте. По его словам, войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов.