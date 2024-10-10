Наемника из Молдовы осудят в России за участие в боевых действиях в составе ВСУ

В ДНР осудят наемника из Молдовы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело в отношении 34-летнего наемника из Молдовы Станислава Иосифа Гибадулина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным ведомства, с марта 2015 года по июль 2019-го Гибадулин участвовал в боевых действиях на стороне Украины. За это он получил вознаграждение, эквивалентное 3,2 миллиона рублей. В 2019 году мужчина получил гражданство Украины и до настоящего времени является военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Гибадулин объявлен в международный розыск. Он заочно арестован.

Ранее прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего наемника из Швеции Келла Микаэля Скиллта.