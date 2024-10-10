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11:37, 10 октября 2024Забота о себе

Назван разрушающий мозг популярный продукт

Pronews: чрезмерное потребление сахара может повредить мозг

Фото: Daniel Kraus / Unsplash

Чрезмерное потребление сахара может повредить мозг, к такому выводу пришли ученые Немецкого общества неврологов (DGN) и Немецкого фонда мозга. Об этом сообщает издание Pronews.

Президент Немецкого фонда мозга Франк Эрбгурт назвал сахар продуктом, разрушающим мозг. Он уточнил, что сахар становится ядом только при чрезмерном употреблении.

Как отмечается в материале, высокий уровень сахара в крови повреждает кровеносные сосуды головного мозга и провоцирует отложение бляшек в стенках сосудов, уменьшая приток крови и ухудшая доставку питательных веществ к мозгу. Этот процесс может вызвать различные проблемы, включая сосудистую деменцию и инсульт.

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«От сахара необходимо отказываться, так как 40 процентов всех случаев деменции и 90 процентов всех инсультов можно предотвратить», — добавил генеральный секретарь и представитель DGN Питер Берлит.

Ранее генетик Тим Спектор назвал продукты для снижения риска деменции. В частности, он посоветовал есть черную фасоль для здоровья мозга.

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      Алиса Дмитриева
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