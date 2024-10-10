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12:24, 10 октября 2024Силовые структуры

Названа еще одна возможная причина расправы школьницы над двумя сестрами в Тольятти

Shot: школьница из Тольятти могла убить сестер из-за необходимости сидеть с ними

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тринадцатилетняя школьница из Тольятти могла расправиться с двумя младшими сестрами, потому что родители постоянно заставляли ее с ними сидеть. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, это одна из основных версий следствия. Девочка хотела провести время со сверстниками и сразу после расправы ушла гулять в парк.

Близкие семьи рассказали, что родители постоянно занимались своими делами и перекладывали ответственность за младших детей на старшую дочь. Так произошло и в день трагедии.

Две девочки в возрасте двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища были найдены на балконе квартиры по улице Лизы Чайкиной в Тольятти во вторник, 8 октября. По предварительным данным, с ними расправилась их сводная сестра.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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      Екатерина Кашурникова
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