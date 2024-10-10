Названа еще одна возможная причина расправы школьницы над двумя сестрами в Тольятти

Тринадцатилетняя школьница из Тольятти могла расправиться с двумя младшими сестрами, потому что родители постоянно заставляли ее с ними сидеть. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, это одна из основных версий следствия. Девочка хотела провести время со сверстниками и сразу после расправы ушла гулять в парк.
Близкие семьи рассказали, что родители постоянно занимались своими делами и перекладывали ответственность за младших детей на старшую дочь. Так произошло и в день трагедии.
Две девочки в возрасте двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища были найдены на балконе квартиры по улице Лизы Чайкиной в Тольятти во вторник, 8 октября. По предварительным данным, с ними расправилась их сводная сестра.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).