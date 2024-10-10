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14:39, 10 октября 2024Забота о себе

Названы сильнее всего провоцирующие скачки сахара продукты

Терапевт Баранова: сухофрукты и выпечка провоцируют скачки сахара в крови

Фото: Allen Rad / Unsplash

Терапевт, дерматолог и кандидат медицинских наук Ирина Баранова назвала несколько популярных у россиян продуктов, которые сильнее всего провоцируют скачки сахара в крови и отложение жира на животе. Ее слова приводит «Российская газета».

Терапевт предупредила, что особую опасность представляют быстрые углеводы, источником которых являются сладкие десерты, выпечка, сухофрукты, а также сладкие фрукты в большом количестве. По ее словам, такие продукты поднимают уровень глюкозу и вызывают быстрое отложение жира.

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Источниками полезных углеводов врач назвала цельные крупы, которые позволят избежать скачков сахара в крови и обеспечат энергией надолго. Кроме того, она рекомендовала добавить в рацион полезные жиры, обеспечивающие «самые правильные калории с точки зрения энергообмена».

Баранова подчеркнула, что для правильной работы организма важна не только суточная калорийность пищи, но и источники энергии. Она объяснила, что 500 килокалорий, полученные из мяса, и такое же количество из хлеба оказывают различное воздействие на ферментные системы и на здоровье человека в целом.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков назвал женщинам лучшую кашу для продления молодости. По его мнению, таким свойством обладает перловка.

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      Наталья Обрядина
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