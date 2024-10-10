В Петербурге самой дефицитной профессией стал дворник

hh.ru: самой дефицитной профессией в Санкт-Петербурге в 2024 году стал дворник

Самой дефицитной профессией в Санкт-Петербурге в 2024 году стал дворник, на одну вакансию которого приходится только один соискатель. Рост заработной платы на 18 процентов за год, до 45 тысяч рублей, не помогает привлечь кандидатов. Об этом со ссылкой на данные hh.ru пишет РБК.

По мнению специалистов hh.ru, проблема связана с негативными демографическими процессами в стране. Однако другие эксперты отмечают, что дело тут в низком престиже профессии и высокой текучки кадров. За год в городе число соискателей на одну вакансию в сфере жилищно-коммунального хозяйства снизилось в два раза.

На втором и третьем месте по востребованности оказались продавец-кассир и автомеханик, где на вакансию приходились 1,1 и 1,5 кандидата. Зарплата у них выросла даже больше, чем у дворников — на 25 и 20 процентов.

Также в топ самых востребованных профессий вошли повара, уборщики, фрезеровщики, токари, мерчандайзеры, фармацевы-провизоры, сантехники и парикмахеры. Самыми конкурентными профессиями, напротив, стали режиссер, журналист, арт-директор и менеджер по стратегии. Вместе с тем такая статистика может означать, что работодатели в этих сферах предпочитают вести наем по каналам, отличным от сервисов по поиску работы.