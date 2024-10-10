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10:16, 10 октября 2024Силовые структуры

Пошутивший о готовящемся теракте на вокзале россиянин получил 3,5 года колонии

Пошутившему о теракте на нижегородском ж/д вокзале мужчине дали 3,5 года колонии

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде Автозаводский районный суд приговорил пошутившего о предстоящем теракте на железнодорожном вокзале 27-летнего жителя Свердловской области к 3,5 года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него денежные средства в счет компенсации затрат на обеспечение деятельности дежурных служб.

Как установил суд, в марте 2024 года житель Свердловской области решил пошутить и позвонил в Единую службу спасения. Он сказал, что заминировал вокзал. Прибывшие на место силовики выяснили, что сообщение ложное. Правонарушителя задержали.

Ранее сообщалось, что суд в Хакасии оштрафовал на 200 тысяч рублей жителя Абакана, обещавшего взорвать себя в машине.

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      Анна Габай
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