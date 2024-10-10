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09:56, 10 октября 2024Россия

Последствия массированной атаки украинских дронов на российский регион попали на видео

ВСУ за ночь выпустили по Краснодарскому краю 47 беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 10 октября, выпустили по Краснодарскому краю 47 беспилотников. Последствия массированной атаки украинских дронов на российский регион попали на видео, ролик опубликовал Kub Mash в своем Telegram-канале.

На видео сняли разрушения в станице Пластуновской. На кадрах видно, что разрушения получили сарай и два жилых дома — по двору раскиданы щепки, доски и стекла от разбитых окон. Также поврежден газопровод — как пояснил автор ролика, на данный момент он смог временно перевязать трубы.

Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, при атаке беспилотников люди не пострадали.

«Объекты инфраструктуры не пострадали/ (...) К сожалению, в двух случаях обломки уничтоженных БПЛА повредили дома жителей региона — в обоих случаях ущерб незначительный, пострадавших нет/ (...) На местах работают специальные и экстренные службы. Главы районов помогут жителям в восстановлении имущества», — написал Кондратьев.

Всего за ночь Украина выпустила по регионам России 92 дрона. Как ранее сообщали в Минобороны, больше всего дронов перехватили над Краснодарским краем (47) и Азовским морем (15).

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      Елена Торубарова
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