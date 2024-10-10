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06:30, 10 октября 2024Экономика

Синоптик высказался о последствиях надвигающегося на США урагана «Милтон» для России

Вильфанд: никаких последствий надвигающегося на США урагана для РФ не будет

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Никаких последствий надвигающегося на США урагана «Милтон» для России не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом специалист рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Дело в том, что это не макромасштабное явление. Тропический циклон имеет совсем небольшие размеры. Его размеры на порядок меньше, как правило, в десять раз, чем циклоны не тропические. Поэтому никаких абсолютно последствий для России нет», — поделился Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что ураган «Милтон» развивается с невиданной скоростью.

«Обычно происходит медленная эволюция. Тропический циклон медленно набирает энергию. В течение нескольких дней. Здесь он внезапно, революционным образом развивается. За сутки от энергии, которая соответствует первому классу тропического циклона, родился до урагана, до пятой стадии. Этого еще не бывало в истории. Но к России это не имеет никакого отношения», — заключил он.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что надвигающийся на американский штат Флорида ураган «Милтон» станет самым разрушительным за всю историю наблюдений. По словам эксперта, есть пять параметров опасности тропических ураганов. Однако «Милтон», по данным американских метеорологов, превышает их все. При оценке учитывали скорость ветра, высоту приливной волны и количество осадков. Сейчас идет речь о предоставлении шторму шестого уровня опасности.

9 октября губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей эвакуироваться из-за приближающегося «Милтона». Оповещения о принудительной эвакуации получили более 5,5 миллиона жителей штата.

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      Алена Шевченко
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