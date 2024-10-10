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13:22, 10 октября 2024Мир

В России назвали приоритетную страну-посредника в переговорах с Украиной

Депутат Журова назвала Китай возможным посредником в переговорах с Украиной
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала Китай возможным посредником в переговорах Москвы и Киева. Своим мнением на этот счет депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Если про нас говорить, то, наверное, нам комфортнее все-таки Китай, в моем понимании. Потому что иначе каждый будет пытаться получить политических дивидендов. А Китай это делает из дружбы. В этом большая разница», — сообщила Журова.

При этом парламентарий также отметила, что роль посредника в переговорах могут выполнить и другие страны БРИКС.

«Может быть, даже это провести на площадке БРИКС каким-то образом. Потому что там именно дружественные к нам страны, которые никогда не отказывались от России. Ведь сколько уже миротворцев пыталась эту миротворческую миссию выполнить, объявляя об этом вслух, а дальше ничего не шло. Тут должна быть именно та страна, которая хочет помочь, хочет стать нейтральной площадкой, а не заработать на этом политические дивиденды», — заключила она.

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