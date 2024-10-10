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05:30, 10 октября 2024Экономика

В ЕС заявили об энергетической бедности граждан

Евродепутат Тудосе заявил об энергетической бедности Евросоюза
СюжетНаселение России:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Румынии Михай Тудосе заявил, что граждане стран-участниц Евросоюза (ЕС) находятся в состоянии энергетической бедности на фоне рост цен на электроэнергию. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Только 25 процентов европейцев считают, что ЕС принял меры для обеспечения того, чтобы они получали выгоду от более доступных цен на энергоносители. Поэтому многие потребители предпринимают шаги по утеплению своих крыш, стен и окон, а некоторые также устанавливают солнечные батареи, и есть явные признаки того, что население готово приспособиться к новой модели потребления энергии», — заявил он.

50 процентов европейцев ощущают острую потребность в поддержке ЕС мер по снижению энергопотребления, а 53 процента призывают ЕС помочь домохозяйствам, живущим в условиях энергетической бедности. Какие срочные и решительные меры, по мнению Еврокомиссии, ей следует предпринять для более эффективной борьбы с энергетической бедностью?

Михай Тудосечлен Европарламента от Румынии

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объясняла, что главная цель энергетической стратегии Европейского союза — это нанесение России экономического ущерба посредством отказа от российских энергоносителей

«Все остальное, включая борьбу с изменением климата, используется как "дымовая завеса" или инструментарий для достижения этой сугубо политической цели», — подчеркнула она.

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До этого евродепутат от Венгрии Андраш Гюрк заявил о взлете оптовых цен на электроэнергию в странах Восточной Европы. «В последние месяцы несколько восточноевропейских государств-членов ЕС, включая Венгрию, столкнулись с резким повышением оптовых цен на электроэнергию. (...) Эта ситуация еще раз подчеркивает необходимость реализации крупномасштабных проектов по развитию сетей в Восточной Европе», — писал он.

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      Варвара Кошечкина
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