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17:53, 23 сентября 2024Мир

В МИД России назвали главную цель энергетической стратегии ЕС

Захарова: главная цель энергетической стратегии ЕС — нанесение ущерба России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Главная цель энергетической стратегии Европейского союза (ЕС) — нанесение России экономического ущерба посредством отказа от российских энергоносителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Все остальное, включая борьбу с изменением климата, используется как "дымовая завеса" или инструментарий для достижения этой сугубо политической цели», — подчеркнула она.

По словам дипломата, сейчас США поставляют европейским странам столько же газа, сколько и Россия. При этом Брюссель хочет сократить российские поставки путем наращивания объемов, идущих из-за океана, отметила Захарова.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит постепенно увеличивать поставки газа в другие регионы планеты. Глава государства убежден, что мировая экономика не смогла бы выдержать отмены поставок российских энергоносителей. Что касается заявлений об отказе от них, то они звучат «не от большого ума». Причину их появления Путин объяснил высокомерием и самоуверенностью авторов таких высказываний.

Путин также рассказал, что о поставках российского газа давно просит Иран. Такой проект, по мнению президента, вполне реализуем.

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      Виктория Кондратьева
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