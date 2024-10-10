Врач оценила правдивость утверждения о пользе пива

Эндокринолог Барредо: пиво полезно для кишечника, но не для здоровья в целом

Пиво, как и любой другой ферментированный продукт, может улучшить микробиоту кишечника, но на здоровье в целом оно влияет не очень хорошо, заявила диетолог-эндокринолог Алена Барредо. Правдивость утверждения о пользе алкогольного напитка она оценила в беседе с Пятым каналом.

Врач рассказала, что проведенное португальскими учеными исследование показало, что употребление 300 миллилитров пива ежедневно в течение месяца увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике. По ее словам, эти данные действительно могут быть правдивы, так как пиво — продукт, полученный путем ферментации. Также в напитке содержатся полифенолы и фенольная кислота — вещества, положительно влияющие рост количества полезных бактерий.

«Понятно, что любой ферментированный продукт, не только пиво, может улучшить микробиоту кишечника, увеличить рост содружественных бактерий — лакто- и бифидобактерий, и в целом это закономерно», — считает Барредо.

При этом эндокринолог обратила внимание на то, что в исследовании не учтены некоторые важные нюансы, например, что произойдет, если добровольцам увеличить ежедневную дозу алкогольного напитка. Неизвестно и то, как пиво влияет на грибковую среду, которая активнее всего размножается в углеводной среде. Также, по ее словам, ученые не исследовали изменение биохимических показателей во время эксперимента, например, сахара, холестерина, липидного и углеводного обмена.

Барредо подчеркнула, что, возможно, на микробиоту пиво влияет положительно, на здоровье и метаболические показатели — вряд ли. Кроме того, она призвала не забывать о возникновении зависимости при злоупотреблении алкоголем. «Пивной алкоголизм — это уже не редкость в наших реалиях и в целом распространенное заболевание», — резюмировала эксперт.

Ранее руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен предупредила россиян о вреде безалкогольного пива. Этот напиток негативно влияет на поджелудочную железу, поскольку является очень калорийным продуктом, и употребление более двух-трех банок приводит к резкому скачку инсулина.