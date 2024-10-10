Размозжившего голову мужчине экс-заключенного задержали в российском городе

В Волгограде задержали жителя, размозжившего голову мужчине

В Волгограде задержали жителя, размозжившего голову мужчине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мужское тело с травмами головы нашли 9 октября в Подгорном переулке. Рядом обнаружили камень и палку со следами крови. По горячим следам правоохранители задержали местного жителя, он сознался в преступлении. Известно, что ранее мужчина был судим, в том числе за расправу над человеком.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что причастных к расправе над россиянином из-за жилья поймали спустя 14 лет.